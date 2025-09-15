Мир
08:21, 15 сентября 2025

В Великобритании попытались запретить Зеленскому встретиться в принцем Гарри

Guardian: Правительство Британии запретило Зеленскому встречу с принцем Гарри
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Правительство Великобритании попыталось запретить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встречу с принцем Гарри в Киеве, однако она, вероятно, состоялась. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, после посещения Майдана машина британского принца отъезжает от кортежа примерно на час, а когда он возвращается, то ведет себя скованно и неразговорчиво.

«Есть подозрение, что он отправился на встречу с Зеленским, но ни он, ни президент не хотят в этом признаваться», — говорится в материале.

Отмечается, что британское правительство дало понять Зеленскому, что предпочло бы, чтобы он не виделся с Гарри, поскольку «предоставление мятежной королевской особе трибуны» могло быть не самым разумным политическим решением в тот день, когда в городе находилась новый министр иностранных дел страны Иветт Купер.

Ранее принц Гарри приехал в Киев по приглашению украинского правительства. Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation планировали разработать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с целью оказания помощи во всех регионах страны.

