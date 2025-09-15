Владельцев крупного российского оператора сотовой связи обвинили в сотрудничестве с ВСУ. Что известно?

Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» обвинили в финансировании ВСУ

Владельцев крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта» Александра Зайцева и Александра Васильева обвинили в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Генпрокуратура (ГП) подала иск о конфискации принадлежащих бизнесменам компании и парк-отеля «Берендей».

Слушания пройдут в Октябрьском суде Тамбова. Генпрокурор Игорь Краснов требует изъять имущество бизнесменов в доход государства. Их обвиняют в поддержке украинских вооруженных и террористических формирований, а также легализации средств через упомянутый парк-отель.

Отмечается, что в 2024 году они приобрели автомобильную технику общей стоимостью 24 миллиона рублей для нужд «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а еще собрали 800 тысяч рублей через аукционы, на которые закупили приборы ночного видения, носилки, дроны, устройства радиоэлектронной борьбы.

Фото: Reuters

Зайцева и Васильева требуют признать экстремистами

В иске надзорное ведомство также просит суд признать Зайцева и Васильева экстремистами.

Зайцев после начала специальной военной операции переехал в Болгарию, откуда осудил действия армии России и призвал местные власти к продолжению санкций. У него и его супруги в Тамбове находятся в собственности торговые центры, склады и отель.

При этом подробностей о нахождении и имуществе Васильева «Коммерсантъ» не привел. Бизнесмен заявил изданию, что впервые слышит об иске Генпрокуратуры.

«Ланта» предоставляет телекоммуникационные услуги крупным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, коммерческим структурам и жителям Тамбовской области и насчитывает свыше 50 тысяч абонентов. Ежегодная выручка сотовой компании превышает 1,1 миллиарда рублей.

Ранее Валерия Меладзе заподозрили в финансировании ВСУ

Певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию после проверки на финансирование ВСУ, считает председатель движения «Совет отцов России» Андрей Згонников.

Сообщалось, что сотрудничать с ВСУ могли организаторы концертного тура Меладзе по Европе и США. Так, за организацию концертов Меладзе в европейских странах отвечает компания Best Events Europe, которая занимается турами таких артистов, как Оксимирон (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), «Би-2» (лидер группы Егор Бортник внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Кроме того, замечена связь певца с другими компаниями, занимающимися украинскими артистами и знаменитостями, внесенными в список иноагентов.