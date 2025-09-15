Из жизни
08:10, 15 сентября 2025Из жизни

Врач оставил пациента посреди операции ради секса с медсестрой

Юлия Юткина
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании судят анестезиолога Сухейла Анджума, который занимался сексом с медсестрой в разгар хирургической операции. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда пациенту удаляли желчный пузырь. Сначала Анджум следил за его наркозом, а затем попросил дать ему перерыв, чтобы отдохнуть. Коллеги отнеслись к просьбе с пониманием: эта операция была для него третьей за день.

Оставив пациента, Аджум вышел из операционной и сказал медсестре, что идет в туалет. Та пошла за ним. Спустя восемь минут Аджум вернулся в операционную. Операция закончилась благополучно.

Во время перерыва Аджума видели в туалете с медсестрой. Оба были полураздеты: у медсестры были спущены брюки, а врач готовился снять штаны. Сотрудница больницы, которая их застала, сочла, что они занимались сексом и доложила об этом руководству.

Аджум признал обвинения и объяснил, что вступил в интимную связь с медсестрой из-за семейных проблем. У него есть жена и трое детей, однако в тот момент в его супружеских отношениях был разлад. «Я не могу выразить, как мне стыдно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во Франции анестезиолог предстал перед судом по обвинению в том, что он намеренно провоцировал инфаркты у пациентов, а затем реанимировал их. Коллеги уверены, что он делал это ради унижения тех врачей, с которыми у него был конфликт.

