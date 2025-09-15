Забота о себе
19:47, 15 сентября 2025Забота о себе

Врач перечислила главные методы борьбы с головной болью напряжения

Врач общей практики Арсланова: От головной боли напряжения помогут массаж и йога
Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Головная боль напряжения является очень распространенной и часто возникает из-за напряжения в мышцах головы, шеи и челюсти, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Главные методы борьбы с ней доктор перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Она отметила, что снять боль помогают безрецептурные анальгетики, например, ибупрофен или парацетамол. Кроме того, врач посоветовала освоить техники релаксации и методы управления стрессом — медитацию, йогу и дыхательные упражнения.

Полезна при таких болях и физическая активность — регулярные физические нагрузки улучшают кровообращение, снимают напряжение и способствуют улучшению настроения, подчеркнула Арсланова. В свою очередь, массаж шеи и головы, а также упражнения на растяжку помогут расслабить мышцы и уменьшить боль, добавила она.

Наконец, избавлению от боли может поспособствовать изменение образа жизни: улучшение привычек сна, адекватное увлажнение помещения и корректировка осанки на рабочем месте, перечислила врач. «Если вы подозреваете, что ваша головная боль может быть симптомом более серьезного заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом», — заключила Арсланова.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева объяснила, почему ночью возникают головные боли. Одним из основных факторов риска она назвала апноэ во сне.

