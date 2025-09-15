Забота о себе
14:29, 15 сентября 2025Забота о себе

Врач предложила включить в меню дешевый овощ ради здоровья сердца

Кардиолог Перельо посоветовала есть лук для снижения артериального давления
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Магдалена Перельо посоветовала людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы включить в меню лук. Ее слова передает издание 20minutos.

Как пояснила Перельо, этот дешевый овощ богат кверцетином — природным антиоксидантом, который снижает артериальное давление, уровень холестерина в крови и общее воспаление в организме. Кроме того, в этом продукте много калия, клетчатки и витаминов.

Среди других полезных свойств лука, не относящихся к здоровью сердца, врач выделила то, что при регулярном употреблении он помогает снизить уровень сахара в крови. В связи с этим она предложила включить его в рацион людям с диабетом. Также лук стоит есть ради здоровья почек.

Ранее диетолог Мелисса Джагер заявила о важности правильного питания для долголетия. Так, для продления жизни она посоветовала включить в рацион овсянку.

