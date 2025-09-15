Бывший СССР
ВСУ минировали мягкие игрушки в домах в Сосновке

ТАСС: ВСУ минировали мягкие игрушки в домах в Сосновке Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали мягкие игрушки в домах в Сосновке Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага.

По его словам, украинские бойцы используют в работе на передовой метод тотального минирования. Собеседник агентства добавил, что ВСУ минировали пачки от сигарет, банки от энергетиков и напитки.

Ранее командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» с позывным Купол сообщал, что украинские инженерно-саперные подразделения стали устанавливать новые комбинированные мины в зоне специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что ВСУ стали применять комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина) на харьковском направлении.

