Наука и техника
05:27, 15 сентября 2025Наука и техника

ВВС Польши лишились Су-22

ВВС Польши вывели из эксплуатации истребители-бомбардировщики Су-22
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Agencja Gazeta / Cezary Aszkielowicz / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши вывели из эксплуатации истребители-бомбардировщики Су-22. Об этом сообщает издание TWZ.

«В свое время Су-22 составлял основу наступательной авиации стран Варшавского договора на континенте, а последние экземпляры эксплуатировались ВВС Польши, которые летали на этих впечатляющих самолетах с момента поставки первого образца более 40 лет назад», — говорится в публикации.

По данным издания, в общей сложности ВВС Польши располагали 90 одноместными Су-22М4 и 20 двухместными Су-22УМ3К, которые после распада Организации Варшавского договора и вступления страны в НАТО прошли модернизацию. Портал отмечает, что в Польше советские Су-22 стали постепенно заменять южнокорейские легкие учебно-боевые самолеты FA-50.

В августе западный журнал Military Watch Magazine заметил, что ВВС Белоруссии недавно получили усовершенствованные истребители четвертого поколения Су-30СМ2 с двигателями от самолетов Су-35 с трехмерным управлением вектором тяги, которые по ряду характеристик не уступают натовским истребителям пятого поколения F-35A.

    Все новости