Из жизни
14:54, 15 сентября 2025Из жизни

Женщина поймала рыбу рекордной длины и лишила мужа титула рекордсмена

В США женщина поймала оливкового сомика рекордной длины
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Idaho Fish and Game

Жительница американского штата Айдахо Брэнди Холт лишила мужа титула рекордсмена штата по рыбной ловле. Об этом сообщает CBS2.

В начале августа Холт поймала рекордного оливкового сомика длиной 112 сантиметров. Рыба оказалась на пять сантиметров длиннее той, которая год назад попалась ее мужу. В то время его сомика признали самым крупным в истории штата.

Женщина сомневалась, стоит ли ей подавать заявку на регистрацию нового рекорда, но в итоге поддалась на уговоры мужа. «Он тратит много сил и времени круглый год, чтобы побить свой лучший результат, и именно он убедил меня отправить документы», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд капитан Брэндон Хагопян поймал атлантического тунца весом около 360 килограммов. Мужчина сражался с огромной рыбой около четырех часов.

