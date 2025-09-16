16 сентября в мире отмечают День охраны озонового слоя и годовщину учреждения ордена Красного Знамени. Православные чествуют Писидийскую икону Божией Матери. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 16 сентября в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День учреждения ордена Красного Знамени

Награда стала первым орденом советской России. «Красное Знамя» учредили сентября 1918 года и с тех пор им награждали за «особую храбрость и мужество» во время военных действий. Наряду с индивидуальными награждениями орден вручали военным частям, рабочим коллективам и даже целым городам. До учреждения ордена Ленина в 1930-м «Красное Знамя» считали высшей наградой Советского Союза. С распадом СССР орден вручать перестали.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в России 16 сентября

Праздник нелегального пития;

День образования профсоюзного движения в Карелии.

Праздники в мире

Международный день охраны озонового слоя

16 сентября 1987 года был согласован Монреальский протокол «По веществам, разрушающим озоновый слой» Венской конвенции «Об охране озонового слоя». Он установил список химических продуктов, которые требовалось снять с производства. В честь этого события Генассамблея ООН в 1994 году провозгласила 16 сентября Днем защиты озонового слоя.

Озоновый слой — это часть стратосферы на высоте от 15 до 40 километров над Землей, которая защищает живые организмы от ультрафиолетового излучения. Истощение озонового слоя влечет серьезные последствия для здоровья людей и других живых организмов.

День независимости Мексики

16 сентября 1810 года в мексиканском городе Долорес началось восстание против испанского владычества. Его возглавил священник Мигель Идальго, который через год был схвачен колонистами и казнен. Уже в 1813-м мексиканцы приняли декларацию о независимости, в 1814-м — первую конституцию. Окончательно независимость Мексики провозгласили 28 сентября 1821 года.

В праздничный день по всей стране проходят парады, представления и массовые гулянья. В 2023 году Российские военнослужащие стали участниками парада в честь Дня независимости в Мехико.

Какие еще праздники отмечают в мире 16 сентября

День медицинских клоунов;

День независимости в Папуа — Новой Гвинее.

Какой церковный праздник 16 сентября

Празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери

Согласно преданию, эта икона прославилась многочисленными чудесами. Первое их них относится ко второй половине VI века, когда в соседнем городе Амасии супружеская пара обратилась к патриарху Евтихию за помощью — супруги долго не могли родить здорового ребенка. Патриарх помазал их елеем, истекающим от Писидийской иконы, и велел назвать будущего ребенка Петром — тогда мальчик будет жить. Вскоре у супругов родился сын, которого они назвали, как было велено, а за ним — второй ребенок, его с благословения патриарха назвали Иоанном. Оба мальчика выросли здоровыми.

Далее, в церковной литературе было зафиксировано множество свидетельств, как эта икона мироточила и являла другие чудеса. Письменные источники утверждают, что этот образ является одной из старейших византийских икон. Храм Богородицы, в котором ее хранили, был построен в Созополе Писидийском, отсюда и название образа.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 сентября

День памяти преподобного Феоктиста Палестинского;

День памяти блаженного Иоанна Власатого;

День памяти мученицы Василиссы Никомидийской.

Приметы на 16 сентября

Фото: Richie Bettencourt / Unsplash

Если растения опутаны паутиной, будет теплая погода.

Хорошая погода 16 сентября предвещает затяжную зиму.

Утренний туман — к хорошей погоде и легкой работе в поле.

Дождь во второй половине дня — к ненастью на следующие несколько дней.

Если в лесах мало грибов и ягод, урожай в следующем году будет плохим.

Кто родился 16 сентября

Советский и российский артист эстрады, народный артист РСФСР много лет выступает на телевидении с сольными номерами, а также в рамках авторских передач. Например, с 1994 по 2019 год в эфир выходила «Смехопанорама», еще один успешный проект Петросяна — театр «Кривое зеркало» (2002-2013), также в эфир выходили его передачи «Петросян шоу», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» и другие.

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Globallookpress.com

Американский иллюзионист прославился в конце 1970-х в качестве ведущего телепередачи The Magic of ABC. Позже он подписал контракт на авторскую передачу «Магия Дэвида Копперфильда», которая выходила в эфир до 2001 года и пользовалась большой популярностью в России и на постсоветском пространстве. Копперфильд 11 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор считается богатейшим фокусником в мире.

Кто еще родился 16 сентября