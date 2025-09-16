Наука и техника
10:05, 16 сентября 2025Наука и техника

«Адмирала Нахимова» вернули на завод

Минобороны РФ: ТАРКР «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских испытаний
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских испытаний. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов», — рассказали в военном ведомстве.

В настоящее время корабль вернулся на завод — он находится у штатного причала «Северного машиностроительного предприятия». Дальнейшие испытания ТАРКР планируется проводить в соответствии с ранее утвержденным графиком.

В августе обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу заметил, что «Адмирал Нахимов» — вероятный будущий флагман Военно-морского флота России — легко потопить, поскольку корабль не отвечает требованиям XXI века и для Военно-морских сил США представляет «огромную плавучую мишень».

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ТАРКР после ремонта и модернизации вышел в море на заводские испытания.

