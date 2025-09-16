Забота о себе
Беременным женщинам перечислили полезные при токсикозе продукты

Гинеколог Салаева: При токсикозе тяжелые блюда надо заменить на овощные супы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Imago / Globallookpress.com

На раннем этапе беременности питание женщины должно обеспечивать поступление ключевых нутриентов, от которых во многом зависит здоровье будущего ребенка, напомнила врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева. Полезные при токсикозе продукты она перечислила в беседе с Пятым каналом.

По словам врача, на завтрак при токсикозе лучше всего подойдет овсяная каша с бананом и небольшим количеством меда или же омлет из пары яиц с зеленью.

Для перекуса Салаева посоветовала беременным женщинам выбирать творог с ягодами или орешками, а в периоды сильной тошноты заменять тяжелые блюда на овощные супы-пюре, отварное куриное мясо и кисломолочные напитки. Кроме того, при тошноте можно употреблять в небольшом количестве свежие яблоки и груши, добавила она.

Ранее стало известно, что российское общество акушеров-гинекологов разработало первые в России клинические рекомендации по вопросам контрацепции. Уточняется, что рекомендации в том числе включают в себя самые современные контрацептивы, включая трансдермальные системы и женские презервативы.

