09:33, 16 сентября 2025Путешествия

Беспилотники отпугнули россиян от поездок в Санкт-Петербург

АТОР: Россияне стали на 19 процентов реже летать из Москвы в Санкт-Петербург
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников отпугнула путешествующих по России пассажиров от поездок из Москвы в Санкт-Петербург в 2025 году. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне стали на 19 процентов реже летать между двумя столицами по программе «Шаттл», на которую приходится более 80 процентов авиаперевозок. Причиной спада спроса на данные рейсы стало частое закрытие аэропортов. Так, Внуково, Шереметьево и Пулково за летний сезон закрывали не менее 30 раз.

В среднем пассажиропоток «Шаттла» составлял в 2024 году 330 тысяч пассажиров в месяц, а за все лето было перевезено более миллиона граждан. За аналогичный период текущего года — только 837 тысяч.

Ранее летевший из Египта самолет приземлился в аэропорту Эстонии. Причиной изменения маршрута стало закрытие российского аэропорта.

    Все новости