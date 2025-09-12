Путешествия
Летевший в Россию самолет приземлился в аэропорту Эстонии

Самолет Air Cairo приземлился в Таллине из-за закрытия аэропорта Пулково
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wolfgang Minich / picture alliance / Globallookpress.com

Летевший из Египта самолет изменил маршрут из-за закрытия российского аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Вечером 11 сентября Airbus A320 авиакомпании Air Cairo вылетел из Шарм-эш-Шейха и должен был приземлиться в Санкт-Петербурге в 4:45 утра. Однако из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулково самолет сел в Таллине, Эстония.

Пассажиры сообщили, что борт стоит на перроне эстонской столицы и ждет отправления. По данным онлайн-табло Пулково также были задержаны рейсы из Грузии и Турции.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании начали корректировать расписание из-за плана «ковер» в Ленинградской области. В Пулково из-за атаки БПЛА задержали более 50 рейсов.

.
