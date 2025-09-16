Бывшего футболиста киевского «Динамо» поймали при попытке сбежать с Украины

Экс-футболиста киевского «Динамо» Рудько поймали при попытке сбежать с Украины

Бывшего вратаря киевского «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько поймали при попытке сбежать с Украины. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, 33-летний футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы. Отмечается, что в данный момент экс-игрок «Динамо» проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Последним клубом Рудько был одесский «Черноморец», который он покинул по окончании прошлого сезона. В его активе две победы в чемпионате Украины — с «Динамо» (2015/2016) и «Шахтером» (2023/2024), а также три победы в Кубке Украины: дважды с киевлянами (2013/2014, 2014/2015) и однажды с донецкой командой (2023/2024). С 2019 по 2022 год Рудько выступал за кипрский «Пафос», который в нынешнем сезоне пробился в общий этап Лиги чемпионов.

4 августа украинский футбольный клуб «Кривбасс» (Кривой Рог) сообщил, что его вратарь Игорь Омельченко сбежал из расположения команды на сборах в Словении. В клубе заявили, что 19-летний футболист отказался возвращаться на Украину.