Атлетик Б
0:2
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
2:2
2-й тайм
live
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
1:1
2-й тайм
live
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
2-й тайм
live
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
1:3
Завершен
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
2:2
2-й тайм
live
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
0:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
1:6
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
1:3
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
2:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:6
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
22:57, 16 сентября 2025Спорт

Бывшего футболиста киевского «Динамо» поймали при попытке сбежать с Украины

Экс-футболиста киевского «Динамо» Рудько поймали при попытке сбежать с Украины
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @rudko_artur

Бывшего вратаря киевского «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько поймали при попытке сбежать с Украины. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, 33-летний футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы. Отмечается, что в данный момент экс-игрок «Динамо» проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Последним клубом Рудько был одесский «Черноморец», который он покинул по окончании прошлого сезона. В его активе две победы в чемпионате Украины — с «Динамо» (2015/2016) и «Шахтером» (2023/2024), а также три победы в Кубке Украины: дважды с киевлянами (2013/2014, 2014/2015) и однажды с донецкой командой (2023/2024). С 2019 по 2022 год Рудько выступал за кипрский «Пафос», который в нынешнем сезоне пробился в общий этап Лиги чемпионов.

4 августа украинский футбольный клуб «Кривбасс» (Кривой Рог) сообщил, что его вратарь Игорь Омельченко сбежал из расположения команды на сборах в Словении. В клубе заявили, что 19-летний футболист отказался возвращаться на Украину.

