Politico: Оппозиция Чехии захотела отменить поставку боеприпасов Украине

Политическая оппозиция в Чехии захотела добиться отмены инициативы по поставке боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал Politico.

«Здесь имеют место неприемлемые показатели прибыли, низкое качество и сомнительные поставщики. По этим причинам вопрос нужно рассматривать на уровне НАТО», — заявил в комментарии бывший чешский вице-премьер и ныне заместитель председателя крупнейшего оппозиционного политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Карел Гавличек.

Ранее российский посол Александр Змеевский призвал власти Чехии задуматься, кому выгоден инцидент с беспилотниками в Польше.