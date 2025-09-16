Ценности
14:25, 16 сентября 2025Ценности

Дженнифер Лопес показала фото в новом образе и смутила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала фото в новом образе и смутила подписчиков. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в бежевом халате и с повязкой на голове. При этом она уложила в высокий фактурный пучок локоны оттенка блонд, нанесла на губы красную помаду и выбелила кожу. Известно, что в данном образе она снялась в фильме «Поцелуй женщины-паука» (Kiss of the Spider Woman).

Фанаты высказались о снимках в комментариях, отметив, что Лопес похожа на американскую певицу Гвен Стефани. «Выглядишь как Гвен Стефани», «Сначала я подумала, что это Гвен Стефани», «Я подумала так же», — заявили юзеры.

В августе Дженнифер Лопес в откровенном образе попала на обложку журнала Out Magazine.

