Еще в одном российском регионе запретили публиковать кадры атак БПЛА

В Башкирии запретили публиковать кадры атак украинских беспилотников

В Республике Башкортостан запретили публиковать фото и видео об атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Согласно документу, в регионе вводится запрет на публикацию и распространение в средствах массовой информации, социальных сетях, сервисах обмена мгновенными сообщениями информации о применении и последствиях применения в республике беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо того, под запрет публикации попали фото и видео материалы о средствах противодействия беспилотникам. В их число входят системы противовоздушной обороны (ПВО), а также средства радиоэлектронной борьбы и места их размещения на территории республики.

Ранее еще в одном российском регионе — Краснодарском крае — запретили публиковать кадры атак БПЛА и работы сил ПВО. Кроме того, нельзя публиковать контент, который позволяет идентифицировать тип дронов, их место нахождения, падения и траекторию полета, а также места атаки и факты поражения объектов и их повреждений.