16:14, 16 сентября 2025Силовые структуры

Глава филиала генерального строителя Минобороны России попался на мошенничестве

В Петербурге арестовали главу филиала генерального подрядчика Минобороны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали главу филиала генерального подрядчика Минобороны. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) и один из ее сотрудников, который контролировал стройку Кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе, помещены в СИЗО.

Они обвиняются в мошенничестве с договорами на строительство этого объекта. Также у следствия есть основания полагать о невыплате зарплаты сотрудникам на сумму более 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил у агентства недвижимости более пяти миллиардов рублей.

