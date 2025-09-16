Глава филиала генерального строителя Минобороны России попался на мошенничестве

В Петербурге арестовали главу филиала генерального подрядчика Минобороны

В Санкт-Петербурге арестовали главу филиала генерального подрядчика Минобороны. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) и один из ее сотрудников, который контролировал стройку Кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе, помещены в СИЗО.

Они обвиняются в мошенничестве с договорами на строительство этого объекта. Также у следствия есть основания полагать о невыплате зарплаты сотрудникам на сумму более 100 миллионов рублей.

