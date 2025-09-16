Экономика
20:50, 16 сентября 2025Экономика

Грибникам напомнили об уголовной ответственности за ряд нарушений

Юрист Русяев: Регулярный сбор и продажа редких грибов грозит уголовным делом
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сбор определенных видов грибов может грозить уголовной ответственностью. Какие виды грибов стоит собирать с осторожностью, изданию RT разъяснил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

«Лесной кодекс дает гражданам право заготавливать дикорастущие грибы для личных нужд. Однако свобода эта ограничена», — заявил юрист. Так, под охраной государства находятся краснокнижные виды грибов. При разовом сборе гриба, внесенного в Красную книгу Российской Федерации или региональную Красную книгу, полагается административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физлиц и до миллиона рублей для организаций. Улов грибника будет конфискован.

Если же сбор проводится регулярно и сопровождается продажей либо причиняет значительный ущерб, то к нарушителю применяется уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Штраф в этом случае может достигать миллионов рублей, подчеркнул собеседник издания.

Дополнительные ограничения распространяются на грибы, собранные на территориях заповедников и национальных парков. Нельзя забывать и о наказании за сбор грибов, содержащих психоактивные вещества — такого рода грибники попадают под законы о наркотиках.

Ранее дачников предупредили о штрафах за срубленные в лесу деревья. Размер взыскания для физлиц составляет от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц сумма возрастает до 20-40 тысяч. Для юридического лица сумма штрафа увеличивается до 200-300 тысяч рублей.

