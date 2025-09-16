Мир
15:13, 16 сентября 2025Мир

Израиль предупредил об ударе по йеменскому порту и призвал к срочной эвакуации

Армия Израиля заявила о планах нанести удар по йеменскому порту Ходейда
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о планах нанести удар по йеменскому порту Ходейда. Об этом написал в Telegram-канале официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи.

«В целях вашей безопасности мы призываем всех, кто находится в порту Ходейда и на пришвартованных там кораблях, немедленно покинуть это место», — говорится в сообщении.

Он отметил, что ЦАХАЛ в ближайшие часы нанесет удар по йеменскому порту и призвал срочно провести эвакуацию жителей.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале мощной операции в городе Газа. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против решения правительства, однако Нетаньяху заявил, что Израиль «готов к изоляции» и новым вызовам.

