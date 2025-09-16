Депутат Чепа: США тянут на себя одеяло, чтобы все страны мира покупали их нефть

Американцы используют все рычаги давления для того, чтобы все страны мира покупали их энергоресурсы, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также высказался о вероятности завершения конфликта при ужесточении антироссийских санкций.

Ранее глава Минфина США Скот Бессент призвал Европу ввести серьезные вторичные пошлины для стран, приобретающих российскую нефть. В таком случае, по его словам, конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев.

Предложение Бессента направлено на поддержку американских производителей энергоресурсов, отметил Чепа. Естественно, Штаты заинтересованы в том, чтобы все страны в мире покупали только американскую продукцию и отказывались от продукции других стран, добавил он.

Европейцы не напрямую, а через посредников покупают наши энергоресурсы по ценам дороже, чем если бы они это делали напрямую, но они все равно это делают, потому что им это выгоднее, чем приобретать американскую нефть. Учитывая это, американцы включают все рычаги для того, чтобы потянуть на себя одеяло Алексей Чепа депутат Госдумы

Отвечая на вопрос о том, есть ли корреляция между антироссийскими санкциями и сроками окончания конфликта на Украине, парламентарий указал, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, не выполняются, потому что их саботирует Европа.

«Если Европа сейчас в первую очередь откажется от той своей экспансионной агрессивной политики и поддержки Украины, то будут понятны тогда условия выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже», — заключил политик.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что ситуация на Украине не дойдет до того, что США будут вынуждены ввести санкции против России и отказаться от посредничества в урегулировании конфликта. По его словам, президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту. Госсекретарь также отметил, что Трамп является единственным в мире лидером, способным поддерживать контакт и с Россией, и с Украиной, и со странами Европы.

