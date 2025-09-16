Мир
Госсекретарь США высказался о введении санкций против России

Рубио надеется, что ситуация на Украине не вынудит США ввести санкции против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что ситуация на Украине не дойдет до того, что США будут вынуждены ввести санкции против России и отказаться от посредничества в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами перед вылетом из Израиля в Катар.

«Если мы (...) введем санкции против России и скажем: "С нас довольно", то в мире не останется никого, кто мог бы выступить посредником. Возможно, мы дойдем до этого, но мы надеемся, что нет», — сказал Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту. Госсекретарь также отметил, что Трамп является единственным в мире лидером, способным поддерживать контакт и с Россией, и с Украиной, и со странами Европы.

Ранее Рубио высказался об инциденте с дронами в Польше, назвав его «примером того, почему конфликт на Украине должен прекратиться».

