Госсекретарь США высказался о введении санкций против России

Рубио надеется, что ситуация на Украине не вынудит США ввести санкции против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что ситуация на Украине не дойдет до того, что США будут вынуждены ввести санкции против России и отказаться от посредничества в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами перед вылетом из Израиля в Катар.

«Если мы (...) введем санкции против России и скажем: "С нас довольно", то в мире не останется никого, кто мог бы выступить посредником. Возможно, мы дойдем до этого, но мы надеемся, что нет», — сказал Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту. Госсекретарь также отметил, что Трамп является единственным в мире лидером, способным поддерживать контакт и с Россией, и с Украиной, и со странами Европы.

Ранее Рубио высказался об инциденте с дронами в Польше, назвав его «примером того, почему конфликт на Украине должен прекратиться».