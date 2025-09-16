Крупный пожар на стройке на территории бывшего завода в Москве попал на видео

Пожар произошел на стройке на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве

Крупный пожар произошел на стройке на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) в Даниловском районе в Москве. Происшествие попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как в небо поднимается столб дыма. Предположительно, огонь распространяется на крыше строящегося здания.

Как утверждает Baza, инцидент возник на стройке одного из домов в жилом комплексе (ЖК) «Шагал». Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого сообщалось о мощном возгорании в Новой Москве. Распространение пламени тогда попало на видео. Пострадавших и значительных разрушений не было выявлено.

Еще раньше блогеры потеряли вещи на миллионы рублей в пожаре на складе «Чердак» в Московской области.