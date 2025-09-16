Летом россияне пытались вывезти из Крыма свечи в форме членов, гальку и ялтинский лук

Прошедшим летом российские туристы пытались вывезти из Крыма после отпуска свечи в форме членов, гальку и ялтинский лук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, семья соотечественников положила в багаж 30 килограммов гальки и обточенные морем стекляшки. А две девушки из Саратова решили порадовать подруг подарками в виде лавандовых свечей в форме мужских половых органов. У туристок из Москвы в багаже нашли десять ящиков вина, а у других отдыхающих — самодельный крымский меч из коряги.

Также сотрудники пунктов досмотра находили 50 килограммов плоского ялтинского лука, табличку «Купание запрещено» и минимум 30 котов у разных путешественников.

Ранее в багаже туристки на Крымском мосту обнаружили другой неожиданный предмет. Женщина «везла в отпуск» череп супруга.

