Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:29, 16 сентября 2025Путешествия

Летом россияне пытались вывезти из Крыма свечи в форме членов, гальку и ялтинский лук

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Прошедшим летом российские туристы пытались вывезти из Крыма после отпуска свечи в форме членов, гальку и ялтинский лук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, семья соотечественников положила в багаж 30 килограммов гальки и обточенные морем стекляшки. А две девушки из Саратова решили порадовать подруг подарками в виде лавандовых свечей в форме мужских половых органов. У туристок из Москвы в багаже нашли десять ящиков вина, а у других отдыхающих — самодельный крымский меч из коряги.

Также сотрудники пунктов досмотра находили 50 килограммов плоского ялтинского лука, табличку «Купание запрещено» и минимум 30 котов у разных путешественников.

Ранее в багаже туристки на Крымском мосту обнаружили другой неожиданный предмет. Женщина «везла в отпуск» череп супруга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

    Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

    Россиянка родила настоящего богатыря

    Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

    Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

    Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

    Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

    Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

    Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

    Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости