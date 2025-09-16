Бывший СССР
Марочко оценил взятие под контроль населенного пункта в Запорожской области

Марочко: Взятие Ольговского создает плацдарм для продвижения ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Ольговское в Запорожской области создает плацдарм для продвижения Вооруженных сил (ВС) России на участке, в обход реки Соленой, являющейся естественной преградой. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Данный населенный пункт находится сразу по двум берегам реки Соленой, то есть мы сразу с двух сторон, без форсирования водной преграды, продвигаемся по заданным целям. И это очень позитивно в дальнейшем отразится на продвижении наших войск на данном участке», — оценил Марочко.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области продолжают расширять буферную зону.

