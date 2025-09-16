Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

В центре японского города Томия медведь напал на 60-летнего мужчину посреди улицы. Об этом пишет The Japan News.
Полутораметровый хищник набросился на пожилого мужчину, идущего в магазин. Затем он скрылся в зарослях кустарника. Пострадавшего доставили в больницу с ранами на голове, лице и руках. Травмы оказались не опасны для жизни.
Полиция предупредила жителей города об агрессивном хищнике и организовала патрулирование улиц.
Ранее сообщалось, что в Словакии медведица напала на мужчину, который совершал вечернюю пробежку. Хищница набросилась на бегуна, так как неподалеку были двое ее медвежат.