11:15, 16 сентября 2025Из жизни

Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

В Японии медведь ранил пожилого мужчину в центре города
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В центре японского города Томия медведь напал на 60-летнего мужчину посреди улицы. Об этом пишет The Japan News.

Полутораметровый хищник набросился на пожилого мужчину, идущего в магазин. Затем он скрылся в зарослях кустарника. Пострадавшего доставили в больницу с ранами на голове, лице и руках. Травмы оказались не опасны для жизни.

Полиция предупредила жителей города об агрессивном хищнике и организовала патрулирование улиц.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведица напала на мужчину, который совершал вечернюю пробежку. Хищница набросилась на бегуна, так как неподалеку были двое ее медвежат.

.
