Медведица напала на совершавшего пробежку мужчину

В Словакии медведица напала на бегуна, защищая медвежат

В Словакии медведица напала на мужчину, который совершал вечернюю пробежку. Об этом сообщает TVP World.

Инцидент произошел 3 сентября в городе Недожеры-Брезаны. Медведица набросилась на 27-летнего бегуна, так как неподалеку были двое ее медвежат.

Пострадавшего с травмами ног доставили в больницу города Бойнице. Он перенес несколько операций, его жизни ничего не угрожает.

Государственное агентство охраны окружающей среды (ŠOP) пояснило, что медведица напала на бегуна, восприняв его как угрозу для потомства. Полиция призвала местных жителей и туристов проявлять бдительность в районах, где отмечается повышенная активность медведей, и передвигаться группами.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида медведь накинулся на мужчину, который на него накричал. Зверь вцепился американцу в руку.