Из жизни
12:59, 29 августа 2025Из жизни

Медведь набросился на кричащего мужчину

В США молодой медведь набросился на мужчину, который на него накричал
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В американском городе Апопка, штат Флорида, медведь напал на мужчину, который на него накричал. Об этом сообщает издание News 6.

Нападение произошло 15 августа около четырех часов утра. Житель Апопки Александр Рохас увидел во дворе двух молодых медведей, вышел из дома и закричал, чтобы их отпугнуть. Эффект оказался обратным: один из медведей набросился на кричащего мужчину, укусил его за предплечье и поцарапал. Мужчине удалось вырваться и укрыться в доме.

Сам Рохас утверждает, что медведь бежал к нему еще до того, как он начал кричать. Перед ним было три пути: попытаться открыть дверь, когда до зверя оставалось около полутора метров, бежать налево ко второму медведю или направо к лесу, где могла скрываться медведица. Он выбрал четвертый путь: перебрался через автомобиль и бросился на улицу.

В результате нападения медведя Рохас получил травмы, у него могут быть повреждены нервы или сухожилия на укушенном предплечье. В больнице ему наложили швы. Позднее возле его дома установили ловушку, чтобы попытаться поймать участвовавшего в нападении зверя.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на итальянского мотоциклиста и растерзал его. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.

