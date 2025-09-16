Бывший СССР
На Украине предрекли развал критических предприятий из-за решения правительства

Гончаренко: Новый порядок бронирования развалит критические предприятия Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Новый порядок бронирования сотрудников от мобилизации развалит критические предприятия Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что в соответствии с приказом Минюста республики нельзя будет признать критически важными предприятия, где хотя бы один из миноритарных собственников находится под санкциями

«Минюст согласовал изменения в порядок бронирования: это развалит наши критические предприятия даже без оружия. (...) Завтра один из находящихся под санкциями пророссийских деятелей купит по одной акции крупнейших акционерных обществ Украины — и предприятие потеряет статус критически важного», — написал парламентарий.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, якобы указ о санкциях против него был подделан. Он также подчеркнул, что документ не может считаться действующим.

