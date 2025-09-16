Названа вероятная цель встречи Трампа и Зеленского

Политолог Дудаков: Трамп может оказать давление на Зеленского во время встречи

Целью потенциальной встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может стать обсуждение новых траншей для поддержки Киева, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он также предположил, что Трамп попытается склонить украинского коллегу к более реалистичным позициям.

«Для Зеленского эта встреча нужна, чтобы выпросить больше денег и вооружений. Чтобы попытаться склонить Трампа на сторону Украины и Европы, — сказал Дудаков. — Трамп же будет пытаться оказывать давление, требуя от Зеленского занять более реалистичную позицию, чтобы ускорить переговоры. Все это мы наблюдали уже неоднократно».

Политолог отметил, что, хотя стартовые позиции обеих сторон понятны и очевидны, любая встреча лидеров стран может привести к чему-то новому. Впрочем, по его оценке, Зеленскому вряд ли удастся убедить Трампа оказать какую-либо поддержку, способную серьезно повлиять на ход боевых действий.

«Может, какие-то небольшие суммы Украина и получит. Что-то колоссальное — вряд ли, — считает эксперт. — Что касается санкционного трека, который пытаются активизировать, то там тоже подвижек нет. Трамп перекладывает ответственность на европейцев, а европейцы не хотят вводить сверхжесткие санкции, которые могут негативно отразиться на них».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе. По словам Рубио, Трамп является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.