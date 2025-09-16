Ценности
Названа знаменитость с самыми красивыми бровями

Визажистка Лора Кей: У актрисы Анджелины Джоли почти безупречные брови
Мария Винар

Фото: Isabelle Vautier / Globallookpress.com

Британская визажистка Лора Кей назвала знаменитость с самыми красивыми бровями. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Первое место, по мнению эксперта, заслуживает актриса Анджелина Джоли. Кей объяснила, что ее брови почти безупречны, поскольку они имеют очерченную форму. «Такая форма говорит о том, что она, возможно, прибегла к технике микроблейдинга. Благодаря этому ей дополнительный макияж на мероприятиях не нужен. В любом случае она по-прежнему задает стандарт голливудских бровей», — подчеркнула специалистка.

На второй и третьей позиции оказались Марго Робби и Скарлетт Йоханссон. В то же время третье место досталось Зендее. «У Зендеи от природы густые выразительные брови, несмотря на ее юную красоту. Но иногда передняя часть бровей может показаться тяжелее кончиков, что слегка нарушает баланс», — пояснила Кей.

Кроме того, в рейтинг визажистки попали Тимоти Шаламе, Дженна Ортега, Райан Гослинг и Джулия Робертс. Список завершили Брэд Питт и Том Круз.

