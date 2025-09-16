Названы самые распространенные виды рака у россиян

Онколог Каприн: Рак предстательной и молочной желез наиболее распространены в РФ

В России рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин считаются наиболее распространенными онкологическими заболеваниями, заявил академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Его слова приводит ТАСС.

При этом колоректальный рак входит в тройку лидеров среди видов рака для представителей обоих полов. «А у женщин, естественно, [рак] молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что среди населения страны наиболее распространенной формой онкологических заболеваний является рак кожи.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что российская вакцина против рака показала безопасность и высокую эффективность, она готова к применению. По словам Скворцовой, проверка вакцины длилась несколько лет. Доклинические исследования продемонстрировали ее способность влиять на уменьшение размеров и значительное замедление роста опухоли — на 60 — 80 процентов.