21:11, 16 сентября 2025

Названы ведущие «Интервидения»

Стэфи Патель и Мэнг Лэй названы ведущими музыкального конкурса «Интервидение»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актриса Стеффи Патель и телеведущий Мэн Лэй назначены ведущими международного музыкального конкурса «Интервидение», как сообщили в Telegram-канале конкурса.

Стеффи Патель — актриса и модель, победительница конкурса Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Она активно снимается в кино и представляет Индию на различных международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный телеведущий (китайский и английский языки), лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что РФ признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить «Интервидение».

