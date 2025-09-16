Стэфи Патель и Мэнг Лэй названы ведущими музыкального конкурса «Интервидение»

Актриса Стеффи Патель и телеведущий Мэн Лэй назначены ведущими международного музыкального конкурса «Интервидение», как сообщили в Telegram-канале конкурса.

Стеффи Патель — актриса и модель, победительница конкурса Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Она активно снимается в кино и представляет Индию на различных международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный телеведущий (китайский и английский языки), лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что РФ признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить «Интервидение».