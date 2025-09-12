Культура
23:23, 12 сентября 2025Культура

Путин выразил признательность поддержавшим «Интервидение» единомышленникам

Юлия Мискевич
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщается на сайте Кремля.

Ранее российский глава призвал вернуть общечеловеческие и традиционные ценности в мировую культурную повестку.

До этого стало известно, что на форуме БРИКС Владимир Путин объяснил значение международного музыкального конкурса «Интервидение».

    Все новости