Забота о себе
19:28, 16 сентября 2025Забота о себе

Некоторым россиянам запретили есть выпечку

Гастроэнтеролог Кашух: При обострении панкреатита лучше отказаться от сдобы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Serghei Savchiuc / Unsplash

Людям с хроническими заболеваниям пищеварения и нарушениями обмена веществ лучше отказаться от сдобы, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. О том, в каких случаях есть выпечку запрещено, она рассказала в беседе с РИАМО.

По ее словам, полностью отказаться от традиционных сладких и жирных пирогов, таких как сдобные изделия с масляным кремом и песочные корзинки, следует в период обострения заболеваний пищеварения — панкреатита и холецистита. Кроме того, ограничить потребление выпечки нужно людям с сахарным диабетом, ожирением, а также сердечно-сосудистыми патологиями, требующими соблюдения диеты с низким потреблением холестерина и быстрых углеводов, перечислила врач.

Люди с непереносимостью глютена, аллергией на яйца, молочный белок или орехи могут ввести в рацион пироги и выпечку после консультации с врачом, добавила Кашух. Таким людям она посоветовала заменять аллергенные ингредиенты на безопасные аналоги, например, использовать рисовую, гречневую, кукурузную или миндальную муку вместо обычной.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича заявила, что не стоит брать в туалет телефон. По ее словам, такая привычка чревата анальными трещинами.

