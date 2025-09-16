Неожиданно сильная магнитная буря на Земле утихла

Институт прикладной геофизики: Магнитная буря на Земле пока утихла

Магнитная буря на Земле, которая была вызвана крупной корональной дырой на Солнце, пока утихла. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, передает ТАСС.

По словам ученых, уже несколько часов возмущенность магнитного поля Земли находится на отметке «штиль». При этом за последние сутки фиксировались лишь слабые магнитные бури.

В понедельник, 15 сентября, на Землю обрушилась сильнейшая за три месяца магнитная буря. Уровень магнитных колебаний утром был близок к G3 (сильная буря), затем снизился до близкого к G2 уровня.

Волнения регистрировались на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры. Ученые тогда отметили, что событие в общих чертах прогнозировалось задолго до наступления, однако сила бури стала неожиданной и в заметно превзошла все расчеты по силе. Специалисты ожидали, что ухудшение геомагнитной обстановки продержится 4-6 суток.