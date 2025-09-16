Россия
17:06, 16 сентября 2025Россия

Объявившую себя жертвой мошенников россиянку обвинили в мошенничестве

Жители Уфы обвинили в мошенничестве главу центра помощи детям Медведеву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сразу несколько жителей Уфы обвинили в мошенничестве основательницу Центра психологической помощи родителям и детям «Меняем жизнь вместе» Ольгу Медведеву, которая до этого сама объявила, что ее обманули на 1,5 миллиона рублей. Рассказ одной из жертв детского психолога привела Baza в Telegram.

По словам собеседницы издания, в мае Медведева приехала к ней на работу и попросила открыть приложение банка, предупредив, что сейчас на карту придут деньги. При этом все происходящее она снимала на камеру. Зная о связанной с помощью детям работе психолога, женщина доверилась ей, однако вместо зачислений на нее оформили два кредита на сумму 460 тысяч рублей, которые сразу поступили на карту владелицы центра. В ответ на последовавшие за этим вопросы Медведева заверила, что средства для закрытия кредитов придут в ближайшее время, но этого так и не произошло.

К посту приложены скриншоты переписки психолога и ее жертвы. Судя по ним, пострадавшая несколько раз просила погасить задолженность, однако Медведева постоянно просила еще время: сначала она заверила, что продает машину, а в июле заявила об арестованных прокуратурой счетах и судебном разбирательстве. На фоне стресса собеседница Baza, которая на тот момент была беременна и планировала брать ипотеку, потеряла ребенка. По ее словам, число пострадавших от действий ее знакомой может достигать семи человек.

Рассказ еще одной жертвы Медведевой приводит паблик «Моя Уфа | Новости Уфы и Башкирии». Она заявила, что психолог обратилась с просьбой срочно перевести шестизначную сумму якобы для покупки препаратов и оборудования нуждающимся детям, обещая все вернуть, чего так и не произошло. После нескольких просьб отдать долг, владелица центра забанила россиянку. Как утверждается в посте, женщина обманула уфимок минимум на пять миллионов рублей.

Параллельно истории, рассказанной в материале Baza, в июне Mash Batash сообщил в Telegram, что Медведева и сама стала жертвой мошенников. Как заявила журналистам психолог, неизвестные предложили центру помощь с оборудованием, однако для этого необходимо было оформить «кредитное плечо для каких-то инвестиций». По словам владелицы организации, она перевела двум мужчинам 1,5 миллиона рублей, после чего те сделали фейковое нейросетевое видео, на котором Медведева просит взаймы у своих друзей — так мошенники получили еще 2,6 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

При этом сама женщина утверждает, что на момент подачи заявления преступники все еще выходили с ней на связь. «В полиции со мной не связались, даже меня не опросили, — заявила она. — Я об этом говорила, что вот сегодня опять выйдут на связь. Нет, никто ничего не сделал».

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, сейчас Медведева проходит процедуру банкротства. Ближайшее заседание запланировано на 24 сентября.

Ранее в Уфе беременная обманула на миллионы рублей соседок по палате в перинатальном центре. Как выяснили журналисты, россиянка обокрала жертв, предложив другим пациенткам поделиться секретами, как получить различные пособия.

