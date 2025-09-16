В Москве огромный ящер подрался со своим отражением и сломал два пальца

Московские ветеринары помогли игуане по кличке Изумрудик. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвичка».

Полутораметровый ящер повредил лапу во время драки в квартире хозяина. По данным Мосветслужбы, Изумрудик сломал два пальца во время схватки с собственным отражением в зеркале. «Такое поведение характерно для игуан в период гона», — добавили в ведомстве.

Сейчас пострадавшая рептилия восстанавливается после травмы дома.

