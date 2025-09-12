Из жизни
05:12, 12 сентября 2025Из жизни

У девственной игуаны появились детеныши

В Великобритании у игуаны, никогда не спаривавшейся с самцом, появились детеныши
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: dailymail.co.uk

В экзотическом зоопарке города Телфорд, Великобритания, восемь детенышей каскоголовой игуаны появились на свет без помощи самца. Об этом пишет CBS News.

По словам сотрудников зоопарка, отложившая яйца игуана никогда не спаривалась с самцами. «Непорочное зачатие» рептилии объяснили партеногенезом. При этой форме размножения женские половые клетки развиваются во взрослый организм сами, без оплодотворения.

Вылупившиеся детеныши девственной игуаны пока живут в отдельном террариуме. В ближайшие несколько недель их выставят на обозрение посетителей.

Директор зоопарка Скотт Адамс назвал произошедшее одним из самых редких явлений в животном мире. «Для нас это мощное напоминание, что жизнь находит выход в самых неожиданных обстоятельствах», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, акуленок появился на свет в аквариуме, где более трех лет не живут самцы. Сотрудники океанариума признались, что не ожидали его появления, и назвали его Йоко.

