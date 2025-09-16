Отдыхавшие на пляже Европы туристы развернули лодку с мигрантами и попали на видео

The Sun: Туристы развернули лодку с мигрантами на пляже в Греции

Отдыхавшие на пляже Европы туристы развернули лодку с мигрантами и попали на видео. Его публикует газета The Sun.

Инцидент произошел на пляже Саракинико острова Гавдос в Греции. На кадрах видно, как лодка, переполненная мигрантами, приближается к берегу. Это замечают трое мужчин у моря.

Они зашли в воду и подошли близко к судну, развернули его и оттолкнули обратно в море. По сообщению газеты, просители убежища приплыли из Ливана. Их дальнейшая судьба не раскрывается.

Ранее тела со связанными руками и ногами вынесло на пляжи Ибицы. Местные власти предположили, что это тела мигрантов из Алжира.