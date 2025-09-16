Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:59, 16 сентября 2025Путешествия

Отдыхавшие на пляже Европы туристы развернули лодку с мигрантами и попали на видео

The Sun: Туристы развернули лодку с мигрантами на пляже в Греции
Елизавета Гринберг (редактор)

Отдыхавшие на пляже Европы туристы развернули лодку с мигрантами и попали на видео. Его публикует газета The Sun.

Инцидент произошел на пляже Саракинико острова Гавдос в Греции. На кадрах видно, как лодка, переполненная мигрантами, приближается к берегу. Это замечают трое мужчин у моря.

Они зашли в воду и подошли близко к судну, развернули его и оттолкнули обратно в море. По сообщению газеты, просители убежища приплыли из Ливана. Их дальнейшая судьба не раскрывается.

Ранее тела со связанными руками и ногами вынесло на пляжи Ибицы. Местные власти предположили, что это тела мигрантов из Алжира.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Суд арестовал подбросившего свиную голову к мечети россиянина

    В Японии лидером партии станет ИИ

    Названы принявшие участие в военных учениях «Запад-2025» страны

    Психолог объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото

    Путин в камуфляже и с пистолетом в руках попал на видео

    Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

    Путин раскрыл цель военных учений «Запад-2025»

    Перечислены шесть неочевидных признаков проблем с почками

    Путин в военной форме посетил полигон Мулино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости