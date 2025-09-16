Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

В Литве купили массажное кресло для борьбы с выгоранием в Сейме

Сейм (парламент) Литвы купил три нейростимулятора, а также массажное кресло для борьбы с выгоранием среди работников канцелярии парламента и депутатов. Об этом рассказала руководитель канцелярии Кристина Шимкуте, передает Delfi.

Она подчеркнула, что работники канцелярии сталкиваются с напряженностью во время работы с депутатами и политическими процессами. По словам чиновницы, оно возрастает к концу парламентской сессии.

На покупку нейростимуляторов было потрачено 807 евро, а массажное кресло обошлось сейму в две тысячи евро. Как отметил канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис, эти траты были направлены на улучшение условий труда.

Журналисты подчеркнули, что пользоваться устройствами для снятия напряжения также смогут депутаты парламента прибалтийской республики.

Ранее в Вильнюсе произошел взрыв на железной дороге. По данным МВД Литвы, на вокзале столицы страны взорвались вагоны с газом.