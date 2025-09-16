Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 16 сентября 2025Бывший СССР

Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

В Литве купили массажное кресло для борьбы с выгоранием в Сейме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rimgaudas Budrys / Shutterstock / Fotodom

Сейм (парламент) Литвы купил три нейростимулятора, а также массажное кресло для борьбы с выгоранием среди работников канцелярии парламента и депутатов. Об этом рассказала руководитель канцелярии Кристина Шимкуте, передает Delfi.

Она подчеркнула, что работники канцелярии сталкиваются с напряженностью во время работы с депутатами и политическими процессами. По словам чиновницы, оно возрастает к концу парламентской сессии.

На покупку нейростимуляторов было потрачено 807 евро, а массажное кресло обошлось сейму в две тысячи евро. Как отметил канцлер Сейма Альгирдас Стончайтис, эти траты были направлены на улучшение условий труда.

Журналисты подчеркнули, что пользоваться устройствами для снятия напряжения также смогут депутаты парламента прибалтийской республики.

Ранее в Вильнюсе произошел взрыв на железной дороге. По данным МВД Литвы, на вокзале столицы страны взорвались вагоны с газом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

    Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

    Россиянка родила настоящего богатыря

    Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

    Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

    Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

    Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

    Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

    Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

    Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости