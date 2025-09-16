РСТ: Доступ к воде в Хургаде открыт уже второй день

Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте. Доступ к воде в Хургаде открыт уже второй день, сообщили RT в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«На прошлой неделе было зафиксировано закрытие пляжей в Хургаде продолжительностью три дня из-за предположительного появления акул. В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд», — рассказали в организации.

Также в РСТ уточнили, что нападений хищников на россиян не было. Тем не менее, находящимся на отдыхе в Египте соотечественникам рекомендовали быть бдительнее, соблюдать максимальную осторожность при купании, а также следить за объявлениями морской спасательной службы.

Пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова рассказала RT о том, что приближение хищников к берегу периодически фиксируется в разных регионах мира, а сами нападения носят единичный характер. Она дала несколько советов путешественникам, которые помогут избежать встречи с акулой. Так, по словам эксперта, стоит воздержаться от купания в запрещенных местной администрацией местах, особенно в темное время суток. Кроме того, Зюкова рекомендовала не заходить в воду при наличии даже незначительных кровоточащих ран на теле.

«Также не стоит заплывать за пределы оборудованных зон и приближаться к местам скопления рыб, что может привлекать внимание крупных морских обитателей», — заключила пресс-секретарь ассоциации.

Ранее российские туристы пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул. Поплавать в море не могут постояльцы 10 отелей.