16:22, 16 сентября 2025
Силовые структуры

Правоохранители разберутся в гибели ученых на российском озере

В Забайкалье следователи возбудили дело после гибели ученых на озере
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели ученых на озере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи осмотрят место происшествия, уже допрошены владельцы автомобиля.

16 сентября у вездехода отказали тормоза при спуске, из-за чего он на высокой скорости въехал в озеро. Погибло пять человек. Известно, что некоторые из них были геологами.

