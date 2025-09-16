Россия
12:47, 16 сентября 2025Россия

Появились подробности об утонувшем вместе с учеными вездеходе в российском регионе

Глава Каларского округа Устюжанин: Пять человек утонули в вездеходе в Забайкалье
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Лилия Сенченко / РИА Новости

Пять человек утонули в вездеходе, упавшем в озеро в Забайкалье. Об этом сообщил глава Каларского округа Владимир Устюжанин, пишет ТАСС.

«Вездеход упал, утонул в озере. Поступило телефонное сообщение от ЕДДС, что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные», — пояснил он.

Чиновник также сообщил, что подрядчик ООО «Икабья» направил сотрудников в Каларский округ.

О происшествии стало известно ранее 16 сентября. У вездехода отказали тормоза при спуске, из-за чего он на высокой скорости въехал в озеро. Изначально сообщалось о том, что на борту транспорта было восемь человек. Известно, что некоторые из них были геологами.

