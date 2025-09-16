Вездеход с учеными утонул в российском регионе

В Забайкалье утонул вездеход с геологами на борту

Вездеход с геологами утонул в озере в Забайкалье, на борту было восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника издания, у гусеничного вездехода во время спуска с горы отказали тормоза. Из-за этого транспорт на высокой скорости въехал в озеро.

Из восьми человек троим удалось выбраться самостоятельно. Судьба еще пятерых на данный момент неизвестна.

