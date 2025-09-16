Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 16 сентября 2025МирЭксклюзив

Предсказана реакция Европы на израильское наступление в Газе

Востоковед Бочаров: ЕС не введет серьезных санкций против Израиля из-за Газы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Европейский союз (ЕС), несмотря на соответствующие заявления, не решится ввести серьезные санкции против Израиля из-за нового наступления в секторе Газа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По его словам, тяжелый гуманитарный кризис, который развивается в городе может подтолкнуть отдельные страны к охлаждению отношений. Но принятые этими странами меры, как полагает аналитик, будут формальными.

«Я допускаю, что некоторые европейские страны в отдельном порядке могут официально признать государство Палестина. Но эта поддержка будет исключительно символической», — заключил Бочаров.

ЦАХАЛ начал новое масштабное наступление в Газе 16 сентября, поставив цель полностью занять город. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против соответствующего решения правительства. Однако Нетаньяху заявил, что страна «готова к изоляции» и новым вызовам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Суд арестовал подбросившего свиную голову к мечети россиянина

    В Японии лидером партии станет ИИ

    Названы принявшие участие в военных учениях «Запад-2025» страны

    Психолог объяснил желание Седоковой ретушировать свои детские фото

    Путин в камуфляже и с пистолетом в руках попал на видео

    Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

    Путин раскрыл цель военных учений «Запад-2025»

    Перечислены шесть неочевидных признаков проблем с почками

    Путин в военной форме посетил полигон Мулино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости