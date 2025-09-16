Предсказана реакция Европы на израильское наступление в Газе

Востоковед Бочаров: ЕС не введет серьезных санкций против Израиля из-за Газы

Европейский союз (ЕС), несмотря на соответствующие заявления, не решится ввести серьезные санкции против Израиля из-за нового наступления в секторе Газа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По его словам, тяжелый гуманитарный кризис, который развивается в городе может подтолкнуть отдельные страны к охлаждению отношений. Но принятые этими странами меры, как полагает аналитик, будут формальными.

«Я допускаю, что некоторые европейские страны в отдельном порядке могут официально признать государство Палестина. Но эта поддержка будет исключительно символической», — заключил Бочаров.

ЦАХАЛ начал новое масштабное наступление в Газе 16 сентября, поставив цель полностью занять город. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против соответствующего решения правительства. Однако Нетаньяху заявил, что страна «готова к изоляции» и новым вызовам.