В России потребовали ареста воевавшего за ВСУ наемника из США

В ДНР потребовали ареста американского наемника ВСУ Колдуэлла

В Донецкой народной республике (ДНР) потребовали арестовать 30-летнего гражданина США Патрика Колдуэлла, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным надзорного ведомства, в суд направлено уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте. В апреле 2022 года Колдуэлл прибыл и добровольно вступил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины и обучался на тренировочных базах боевым навыкам.

До октября 2023 года наемник из США участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу.

