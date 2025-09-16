Прятавшего в лесу взрывчатые вещества россиянина осудили за госизмену

В Брянской области мужчину приговорили к 18,5 года за госизмену

В Брянской области мужчину приговорили к 18,5 года за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 30, 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, житель Брянской области в Telegram установил связь с представителем одной из запрещенных в России террористических организаций и по его заданию достал из тайника взрывчатые вещества, которые должен был отнести в лесной массив рядом с Трубчевским и ждать указаний. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его незаконную деятельность. Злоумышленник был задержан.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 18,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

