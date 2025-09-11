Сбор денег обернулся уголовным делом для администратора российского Telegram-канала

В Ульяновске арестовали молодого человека за финансирование террористов

Жителя Ульяновска арестовали за финансирование террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность 20-летнего местного жителя, который занимался финансированием террористической деятельности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года он был администратором Telegram-канала, в котором размещал информацию по сбору денег для обеспечения деятельности запрещенных на территории России организаций.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что спонсор террористов проведет 10 лет в российской колонии.