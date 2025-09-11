Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 11 сентября 2025Силовые структуры

Сбор денег обернулся уголовным делом для администратора российского Telegram-канала

В Ульяновске арестовали молодого человека за финансирование террористов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Жителя Ульяновска арестовали за финансирование террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность 20-летнего местного жителя, который занимался финансированием террористической деятельности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года он был администратором Telegram-канала, в котором размещал информацию по сбору денег для обеспечения деятельности запрещенных на территории России организаций.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что спонсор террористов проведет 10 лет в российской колонии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «После Украины будет Балтия». Конгресс США одобрил новую военную помощь Украине. Почему ее назвали провалом противников Киева?

    Пригожин раскрыл подробности ограбления таксистом в Турции

    Популярный бренд выпустил духи с запахом собачьих лап

    Российский поэт отказался писать песни для Пугачевой

    Венесуэла ввела в действие план активной обороны

    Россияне охладели к бытовой технике и ноутбукам

    ИИ стал министром в одной стране

    В Госдуме предупредили НАТО после инцидента с БПЛА в Польше

    Женщина попала в тюрьму из-за растерзанного аллигатором сына

    Названа причина пробуждений в три часа ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости