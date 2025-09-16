Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:25, 16 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

Эксперт ЖКХ Бондарь: За выброс мусора мимо урны грозит уголовная ответственность
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За выброшенный мимо урны мусор россиянам грозит штраф или даже уголовная ответственность. О наказании за неправильно выброшенные отходы предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

«Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. Сумма штрафа в таком случае может вырасти и, вероятно, составит уже от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — уточнил эксперт.

Однако в таких ситуациях могут быть и более серьезные последствия. Так, если выброшенный мимо мусор навредил здоровью людей или состоянию окружающей среды, то размер взыскания с нарушителя увеличится до 5000-7000 рублей. А если возникла несанкционированная свалка — возможна уголовная ответственность. В этом случае человека оштрафуют на 200 тысяч рублей и могут лишить свободы на срок до двух лет, пояснил Бондарь.

Ранее россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе. Наружная сторона балконных перил и фасад здания считаются общим имуществом дома, поэтому крепить там ящики без согласия собственников и управляющей компании (УК) запрещено, пояснили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД рассказали о рекордном количестве ударов ВСУ по России

    Госсекретарь США высказался об инциденте с дронами в Польше

    Женщинам раскрыли четыре причины отсутствия оргазма

    Монеточка внесла в райдер новый обязательный пункт

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

    Щедрый подарок Путина Китаю вызвал изумление на Западе

    Россияне впали в кому после фестиваля электронной музыки

    Появились кадры со звуками сирен из-за объявленной в Сочи опасности воздушной атаки

    Трамп подал иск против одной газеты из-за клеветы

    Стало известно об отступлении ВСУ из Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости