Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за неправильно выброшенный мусор

Эксперт ЖКХ Бондарь: За выброс мусора мимо урны грозит уголовная ответственность

За выброшенный мимо урны мусор россиянам грозит штраф или даже уголовная ответственность. О наказании за неправильно выброшенные отходы предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

«Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то могут применить вторую часть статьи 8.2 КоАП. Сумма штрафа в таком случае может вырасти и, вероятно, составит уже от трех тысяч до пяти тысяч рублей», — уточнил эксперт.

Однако в таких ситуациях могут быть и более серьезные последствия. Так, если выброшенный мимо мусор навредил здоровью людей или состоянию окружающей среды, то размер взыскания с нарушителя увеличится до 5000-7000 рублей. А если возникла несанкционированная свалка — возможна уголовная ответственность. В этом случае человека оштрафуют на 200 тысяч рублей и могут лишить свободы на срок до двух лет, пояснил Бондарь.

